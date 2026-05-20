Un allenatore di pallavolo è stato condannato a dieci anni di reclusione per aver commesso violenze su dodici atlete. Le accuse riguardano abusi perpetuati negli spogliatoi nel corso di diversi mesi. La sentenza arriva dopo un’indagine che ha ricostruito le modalità con cui gli abusi si sono ripetuti nel tempo. Restano aperte le domande su come siano potuti proseguire tali comportamenti senza essere scoperti o fermati in anticipo.

? Domande chiave Come sono riusciti gli abusi a ripetersi negli spogliatoi per mesi?. Chi ha permesso che il rapporto di fiducia venisse così tradito?. Quanto ammonta la richiesta totale di risarcimento per le dodici vittime?. Come reagirà la difesa dopo la condanna del cinquantacinquenne?.? In Breve Dieci parti civili richiedono circa 700mila euro di risarcimento danni alle vittime.. Provvisionale di 10mila euro immediatamente esecutiva per ogni parte civile costituita.. Avvocato Elisabetta Brusa assiste tre delle dodici atlete minorenni coinvolte.. Abusi avvenuti tra il 2024 e il 2025 in una squadra amatoriale varesina.. Il GUP di Varese Rossana Basile ha condannato a dieci anni e sei mesi di reclusione l’ex allenatore di volley di 55 anni accusato di violenza sessuale aggravata contro dodici giovani atlete nel Varesotto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Varese, coach di volley condannato a 10 anni per violenze su 12 atlete

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