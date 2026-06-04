Un uomo di 49 anni è stato condannato a quattro anni e mezzo di carcere a Roma. La sentenza riguarda abusi nei confronti della figlia minorenne della compagna, avvenuti nel corso di diversi anni. Le accuse includono palpeggiamenti, abbracci non richiesti e toccamenti delle parti intime della ragazza. La vicenda è emersa durante il procedimento giudiziario, con prove che hanno portato alla condanna.

Palpeggiamenti, abbracci non richiesti e mani che toccano le parti intime della figlia minorenne della compagna. Per anni la giovane ha subito le violenze senza raccontare nulla, fino a quando la madre non ha colto sul fatto l’uomo denunciandolo. Il 3 giugno, come riporta il Messaggero, dopo oltre tre anni di abusi i giudici della V sezione collegiale di piazzale Clodio, hanno condannato a 4 anni e mezzo di carcere F.D.G. con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Il 49enne aveva da diversi anni una relazione con la madre di Maria, nome di fantasia, e i due abitavano insieme. Nel corso del tempo l’uomo aveva iniziato ad assumere atteggiamenti sempre più molesti nei confronti della giovane, interrotti solo nel 2022 quando la compagna lo ha sorpreso mentre metteva la mano destra al di sotto del pigiama della figlia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Abusa per anni la figlia minorenne della compagna: 49enne condannato a quattro anni e mezzo di carcere a Roma

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Narcotizza e violenta il figlio, il minore umiliato e filmato: chiesti 16 anni per linfermiera

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