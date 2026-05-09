Questo pomeriggio a Venezia si sono verificati scontri tra le forze dell’ordine e un gruppo di manifestanti durante un corteo che sosteneva la causa palestinese, in occasione della Biennale Arte. La tensione è aumentata nel centro della città, dove agenti hanno respinto alcuni manifestanti che cercavano di proseguire la marcia. Non ci sono notizie di feriti gravi, ma le forze di polizia hanno mantenuto la situazione sotto controllo.

VENEZIA – Momenti di tensione, questo pomeriggio, 8 5 maggio 2026, a Venezia, dove si sono registrati scontri tra la polizia di Stato e i manifestanti nel corso del corteo pro Palestina. Il corteo è stato organizzato contro il padiglione di Israele alla manifestazione. I pro Pal hanno provato ad avanzare in corteo verso l’ingresso della Biennale, ma sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Venezia, Biennale Arte: scontri tra polizia e manifestanti a corteo pro Pal

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Biennale Arte, scontri a Venezia tra polizia e manifestanti pro-PalI dimostranti hanno provato ad avanzare verso l'ingresso dell'evento, ma sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa.

Biennale Arte, scontri tra polizia e manifestanti al corteo pro PalMomenti di tensione a Venezia, dove nel pomeriggio si sono registrati scontri tra la polizia e i manifestanti nel corso del corteo pro Palestina...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Biennale Arte, scontri tra polizia e pro Pal a Venezia. Serrata anti-Israele, chiusi 20 padiglioni; Biennale Arte, scontri a Venezia tra polizia e manifestanti pro-Pal; Biennale Arte, scontri tra pro- Pal e polizia per la presenza di Israele; Biennale Arte, scontri tra polizia e manifestanti al corteo pro Pal.

Biennale Arte, scontri tra polizia e pro Pal a Venezia. Serrata anti-Israele, chiusi 20 padiglioniTafferugli con i reparti della polizia in tenuta antisommossa sono stati registati nel tardo pomeriggio di oggi a Venezia quando i circa duemila (mille per la questura) manifestanti del corteo pro-Pal ... adnkronos.com

Venezia, Biennale Arte: scontri tra polizia e manifestanti a corteo pro PalMomenti di tensione, questo pomeriggio, 8 5 maggio 2026, a Venezia, dove si sono registrati scontri tra la polizia di Stato e i manifestanti nel corso del corteo pro Palestina ... firenzepost.it

Venezia unica al mondo, la sua Biennale d’Arte straordinaria. Oggi ho visitato i padiglioni di Venezia, Italia, Stati Uniti, Russia, Israele e Cina. Quanta bellezza, quanta energia, quanti giovani da tutto il mondo! “Non c’è nessun ‘si deve’ nell’arte, perché l’arte è l x.com