Venerdì sera a Venezia si sono verificati scontri tra polizia e manifestanti durante un corteo contro la visita dell’ambasciatore statunitense, che si trovava sul suo yacht di 117 metri. La protesta si è concentrata sullo sbarco e sulla presenza dell’ambasciatore in città. La polizia ha cercato di contenere i manifestanti, che hanno tentato di avvicinarsi allo yacht. Non sono stati riportati feriti o arresti.

A Venezia si sono registrati venerdì sera alcuni scontri tra il corteo dei manifestanti che protesta contro la presenza dell’ambasciatore statunitense Tillman J. Fertitta e la polizia in tenuta antisommossa. Il cordone dei poliziotti era a presidio della zona di Riva dei Sette Martiri, dove stamane è attraccato lo yacht del diplomatico statunitense contestato al grido di ‘Venezia non si USA’. Al corteo, secondo gli organizzatori, hanno partecipato oltre cinquecento persone provenienti da tutti i centri sociali del Nordest. I manifestanti sono stati bloccati dallo schieramento dei reparti mobili quando intendevano dirigersi verso la nave. La carica di alleggerimento è durata non più di un paio di minuti e il corteo si è poi diretto verso lo Spazio Esedra nei vicini Giardini della Biennale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Scontri tra polizia e manifestanti a Venezia durante il corteo contro l’ambasciatore Usa in “tour” sul suo yacht da 117 metri

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Scontri tra polizia e manifestanti al corteo contro Israele ALLA BIENNALE DI VENEZIA

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