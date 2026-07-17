A Venezia si sono verificati scontri tra attivisti di centri sociali e forze dell’ordine davanti a un maxi yacht, durante una protesta contro l’arrivo dell’ambasciatore degli Stati Uniti. La manifestazione ha coinvolto diversi partecipanti, con momenti di tensione e scambi di oggetti tra i manifestanti e le forze di sicurezza. Non sono stati riportati feriti o arresti. La protesta si è conclusa senza ulteriori incidenti.

Momenti di altissima tensione a Venezia durante la manifestazione organizzata per contestare l'arrivo dell'ambasciatore statunitense Tillman J. Fertitta. La protesta, portata avanti da circa 300 attivisti dei centri sociali e delle associazioni locali, si è tenuta nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 luglio, e ha causato diversi disordini. A quanto pare, infatti, si sono verificati degli scontri con la polizia. Tilman J. Fertitta ha raggiunto la città lagunare a bordo del suo maxi yacht Boardwalk, un'imbarcazione dal valore di 450 milioni di dollari, lunga ben 117 metri. Lo yacht ha attraccato in Riva dei Sette Martiri intorno alle 11.30 e i manifestanti non si sono tirati indietro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Venezia, assalto dei centri sociali contro l’ambasciatore Usa: scontri davanti al maxi yacht

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