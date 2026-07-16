Venerdì alle 18, a San Zaccaria, si terrà una protesta contro l’arrivo dell’ambasciatore statunitense, accompagnato dal suo maxi yacht. I manifestanti del Laboratorio Occupato Morion hanno annunciato la mobilitazione per difendere la città. L’evento si svolgerà nel centro di Venezia e attirerà cittadini e attivisti. Nessuna altra informazione sulle modalità della protesta o sui partecipanti.

E’ tutto pronto per la manifestazione di venerdì alle 18 a San Zaccaria organizzata dal Laboratorio Occupato Morion contro l’arrivo a Venezia del nuovo ambasciatore degli Stati Uniti, Tilman Joseph Fertitta. E tutto predisposto anche sul fronte della sicurezza e dell’ordine pubblico, per l’accoglienza al diplomatico in un momento in cui i rapporti tra Italia e Usa sono più complicati del passato. L’attenzione è massima, da un lato per prevenire tensioni dovute all’avvicinamento degli attivisti allo yacht da 117 metri ormeggiato in Riva Sette Martiri, dall’altro per garantire il diritto alla libera manifestazione del dissenso. «Sarà una mobilitazione colorata, allegra, pacifica ma decisa e determinata», dice Tommaso Cacciari del Laboratorio Morion. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Protesta a Venezia contro l'ambasciatore Usa Fertitta e il suo maxi yacht, i manifestanti: «Difendiamo la città»

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