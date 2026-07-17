Venezia 83 | ‘Ink’ di Danny Boyle è il film d’apertura Tutto sul grande evento cinematografico

Il film ‘Ink’, diretto da Danny Boyle, sarà il film d’apertura della 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Boyle, regista vincitore di premi Oscar e BAFTA, presenterà il suo nuovo lavoro alla cerimonia di apertura. La manifestazione si tiene nella città italiana e si protrarrà per diversi giorni, con numerosi film in programma. Non sono stati annunciati ulteriori dettagli sulla selezione o sul programma completo dell’evento.

Sarà Ink, film diretto dal regista premio Oscar e premio BAFTA Danny Boyle ( 28 anni dopo, Trainspotting, The Millionaire ), il film d’apertura dell’83ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Scopriamo di più sull’anteprima veneziana. Un grande team artistico. Scritto dal drammaturgo e sceneggiatore vincitore di diversi premi Olivier James Graham ( Dear England, Sherwood, Brexit ), Ink è interpretato da Jack O’Connell, Guy Pearce e Claire Foy. Il film sarà presentato in prima mondiale mercoledì 2 settembre 2026 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema (Lido di Venezia), nella serata di apertura di Venezia 83. O’Connell interpreta Larry Lamb, il direttore di “The Sun”, mentre Pearce veste i panni di Rupert Murdoch. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Danny Boyle Said Murdoch Changed the World More Than the Moon Landing & He's Not Wrong

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