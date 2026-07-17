Venezia 83 | ‘Ink’ di Danny Boyle è il film d’apertura Tutto sul grande evento cinematografico

Da metropolitanmagazine.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il film ‘Ink’, diretto da Danny Boyle, sarà il film d’apertura della 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Boyle, regista vincitore di premi Oscar e BAFTA, presenterà il suo nuovo lavoro alla cerimonia di apertura. La manifestazione si tiene nella città italiana e si protrarrà per diversi giorni, con numerosi film in programma. Non sono stati annunciati ulteriori dettagli sulla selezione o sul programma completo dell’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sarà  Ink, film diretto dal regista premio Oscar e premio BAFTA  Danny Boyle   ( 28 anni dopo, Trainspotting, The Millionaire ), il film d’apertura dell’83ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Scopriamo di più sull’anteprima veneziana. Un grande team artistico. Scritto dal drammaturgo e sceneggiatore vincitore di diversi premi Olivier  James Graham  ( Dear England, Sherwood, Brexit ), Ink è interpretato da  Jack O’Connell, Guy Pearce  e  Claire Foy. Il film sarà presentato in prima mondiale mercoledì 2 settembre 2026 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema (Lido di Venezia), nella serata di apertura di Venezia 83. O’Connell interpreta Larry Lamb, il direttore di “The Sun”, mentre Pearce veste i panni di Rupert Murdoch. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Venezia.

venezia 83 8216ink8217 di danny boyle 232 il film d8217apertura tutto sul grande evento cinematografico
© Metropolitanmagazine.it - Venezia 83: ‘Ink’ di Danny Boyle è il film d’apertura. Tutto sul grande evento cinematografico
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Danny Boyle Said Murdoch Changed the World More Than the Moon Landing & He's Not Wrong

Video Danny Boyle Said Murdoch Changed the World More Than the Moon Landing & He's Not Wrong

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Venezia 83, Ink di Danny Boyle sarà il film d’apertura

Leggi anche: Venezia 83: INK di Danny Boyle è il film d'apertura della Mostra del Cinema

Temi più discussi: Ink di Danny Boyle è il film d’apertura della Biennale Cinema 2026; Venezia 83, Ink di Danny Boyle sarà il film d’apertura: È la storia della nascita del Sun che ha sfidato l’establishment e ha rifondato il nostro mondo; Mostra del Cinema di Venezia 2026, Ink di Danny Boyle è il film di apertura; Venezia 83, sarà INK di Danny Boyle ad aprire la Mostra del Cinema.

danny boyle venezia 83 ink diSarà Danny Boyle ad aprire la Biennale di Venezia con INK, il film sulla nascita del tabloid The SunPer Danny Boyle si tratta di un debutto particolare alla Mostra del Cinema di Venezia. Il regista ha infatti spiegato di essere stato alla Biennale molte volte, ma quest’anno è il mio battesimo all ... iodonna.it

danny boyle venezia 83 ink diVenezia 83, sarà INK di Danny Boyle ad aprire la Mostra del CinemaIl direttore Alberto Barbera ha dichiaro che un film così atteso è un onore per il festival. Anche quest'anno RTL 102.5 sarà la radio ufficiale dell'evento. rtl.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web