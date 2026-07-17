Venezia 83 | ‘Il rumore delle cose nuove’ di Paolo Genovese apre il festival del cinema di Roma ad ottobre

Il film di Paolo Genovese apre la 21ª edizione della Festa del Cinema di Roma, che si svolge dal 14 al 25 ottobre 2026 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La proiezione di apertura si tiene all’inizio della manifestazione, che dura undici giorni. La pellicola sarà la prima del programma ufficiale, che comprende numerosi film e eventi legati al mondo del cinema. La serata di apertura è prevista con la presenza di attori e registi coinvolti.

Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese è il film d’apertura della ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma che si svolgerà dal 14 al 25 ottobre 2026 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Lo annuncia il presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, su proposta della direttrice artistica, Paola Malanga. Il film sarà presentato nella sezione Grand Public in occasione della cerimonia inaugurale della Festa, condotta dalla dj e conduttrice televisiva e radiofonica Ema Stokholma. Il rumore delle cose nuove. Nel film tre coppie diverse e sconosciute tra di loro hanno in comune la gabbia che si sono costruite nella vita fino a quando un evento inatteso non le coinvolgerà tutte, costringendole a rivedere la loro esistenza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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