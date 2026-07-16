Festa del cinema di Roma Il rumore delle cose nuove aprirà la kermesse

Il 14 ottobre ad aprire la kermesse della Festa del cinema di Roma ci sarà il nuovo film di Genovese, Il rumore delle cose nuove. A condurre la serata Ema Stokholma Il film sarà presentato nella sezione Grand Public in occasione della cerimonia inaugurale della Festa, condotta dalla dj e conduttrice televisiva e radiofonicaEma Stokholma. NeIl rumore delle cose nuoveci sono tre coppie diverse e sconosciute tra di loro hanno in comune la gabbia che si sono costruite nella vita – per paura di trovare chissà cosa là fuori – e un reticolato fitto che ha relegato i loro sentimenti in un perimetro tranquillo e rassicurante. Fino a quando un evento inatteso non le coinvolgerà tutte, costringendole a riordinare cuore e anima, a rivedere la loro esistenza e a liberarsi di determinati artefatti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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