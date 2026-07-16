Il nuovo lungometraggio targato Paolo Genovese aprirà la manifestazione romana, arrivata alla sua ventunesima edizione. Dal 14 al 25 ottobre 2026. Sarà Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese a inaugurare la ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma. La kermesse capitolina, che si svolgerà dal 14 al 25 ottobre 2026 nella cornice dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, si aprirà nel segno del cinema italiano, come da tradizione. L'annuncio ufficiale è stato dato dal Presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, su proposta della Direttrice Artistica Paola Malanga. La pellicola verrà presentata in anteprima mondiale nella sezione Grand Public durante la cerimonia inaugurale, condotta per l'occasione dalla dj e conduttrice radiofonica e televisiva Ema Stokholma. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Il rumore delle cose nuove sarà il film d'apertura della Festa del Cinema di Roma 2026

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