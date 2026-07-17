Le forze di polizia hanno sequestrato 259 dispositivi medici non certificati distribuiti a ospedali pubblici e privati da una società di Caltanissetta operante nel commercio all'ingrosso di articoli medicali. L'operazione fa parte di un'indagine per truffa avviata a Palermo. I dispositivi sono stati sequestrati perché privi delle attestazioni di conformità e sicurezza richieste per la tutela della salute.

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato a una società di Caltanissetta del settore del commercio all’ingrosso di articoli medicali 259 tipologie di dispostivi sanitari distribuiti a presidi pubblici e privati, senza le attestazioni di conformità e di sicurezza per la salute. Il legale rappresentante dell’azienda è accusato di truffa aggravata ai danni dello Stato e. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Vendevano agli ospedali dispositivi medici non certificati, indagine per truffa a Palermo

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Me pisoteaban, pero este CEO millonario pagó una fortuna para hacerme suya.

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