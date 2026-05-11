Infortuni INAIL | dal 2026 cambiano i certificati medici per i medici
A partire dal 2026, ci saranno modifiche ai certificati medici rilasciati dai medici per gli infortuni coperti dall'INAIL. I software gestionali delle strutture sanitarie dovranno essere aggiornati per adeguarsi alle nuove procedure. Se un lavoratore desidera rientrare prima della data prevista, dovrà seguire le nuove disposizioni previste dal sistema aggiornato. Questi cambiamenti coinvolgono sia la gestione delle certificazioni che le tempistiche di rientro al lavoro.
? Punti chiave Come cambieranno i software gestionali per le strutture sanitarie?. Cosa succede se il lavoratore vuole rientrare prima della scadenza?. Perché il medico competente mantiene l'ultima parola sull'idoneità?. Come si chiude una pratica senza un nuovo certificato medico?.? In Breve Obbligo di indicare contatto telefonico o email del lavoratore entro il 13 maggio 2026.. Software gestionali e sistemi XML devono adeguarsi alle specifiche entro il 13 maggio 2026.. L'ultimo certificato inviato può chiudere la prognosi senza nuovi documenti medici obbligatori.. Il medico competente deve validare l'idoneità lavorativa secondo il Testo Unico sulla sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu
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