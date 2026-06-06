Multe dei velox annullate la conferma della Cassazione | condanna a pagare 2.500 euro

La Cassazione ha confermato l’annullamento di multe rilevate da velox, condannando il trasgressore a pagare 2.500 euro. La vicenda riguarda un residente in zona Conselice, che ogni mattina si spostava in auto verso Lugo. Le multe erano state annullate in primo grado e confermate in appello, ma la Cassazione ha stabilito la condanna. La decisione si riferisce alle sanzioni contestate per infrazioni rilevate dai sistemi di rilevamento automatico.

Lugo (Faenza), 6 giugno 2026 – Abitava in zona Conselice. E ogni mattina andava in auto al lavoro a Lugo. Ma in quel giugno del 2023 in via Sant’Andrea (limite dei 70 orari) un autovelox fisso l’aveva immortalata per ben sei volte in pochi giorni. Uguale a sei verbali per un totale di 856 euro da pagare e 9 punti patente da decurtare. Il ricorso poi la decisione della Cassazione La protagonista dell’accaduto - all’epoca 29enne e tutelata dall’avvocato Paolo Littera - aveva fatto ricorso: il giudice di Pace di Lugo aveva confermato i verbali ma il tribunale di Ravenna in appello ne aveva poi dichiarato l’illegittimità. L’ultimo sussulto della... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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