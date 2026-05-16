Multe annullate | il nodo degli autovelox non omologati a Trento
A Trento sono state annullate diverse multe legate a autovelox non omologati. La questione riguarda il modo di riconoscere se un autovelox è stato approvato dalle autorità competenti o meno. Chi ha già pagato la multa non può chiedere il rimborso, anche se si tratta di un dispositivo non omologato. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli automobilisti e ha portato a un approfondimento sulle procedure di omologazione degli apparecchi di rilevamento della velocità.
?? Punti chiave Come si distingue un autovelox approvato da uno realmente omologato? Perché chi paga subito la multa non può recuperare i soldi? Quali sono i rischi di non presentare ricorso entro i termini? Come influirà la sentenza di Trento sulla gestione degli altri impianti??? In Breve Ricorsi per sanzioni a Trento nord e Pergine coinvolgono decine di migliaia di utenti. Chi paga la multa non recupera denaro né punti patente dopo 30 o 60 giorni. Alberto Adami valuta la disattivazione degli i . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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