Multe annullate | il nodo degli autovelox non omologati a Trento

A Trento sono state annullate diverse multe legate a autovelox non omologati. La questione riguarda il modo di riconoscere se un autovelox è stato approvato dalle autorità competenti o meno. Chi ha già pagato la multa non può chiedere il rimborso, anche se si tratta di un dispositivo non omologato. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli automobilisti e ha portato a un approfondimento sulle procedure di omologazione degli apparecchi di rilevamento della velocità.

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