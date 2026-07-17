Il Comune di Ascoli ha approvato il pagamento finale e disposto la liquidazione di 126 mila euro per il nuovo velodromo di Campolungo. L’iter amministrativo per il completamento dell’impianto prosegue.

Prosegue l’iter amministrativo verso il completamento del nuovo velodromo di Campolungo. Il Comune di Ascoli ha approvato il certificato di pagamento finale e disposto la liquidazione di 126.500 euro, Iva compresa, alla società Rizzo Costruzioni Srl per la fornitura e la posa in opera degli impianti tecnologici a servizio degli spogliatoi della struttura sportiva. La determinazione dirigenziale, firmata il 9 luglio dal dirigente del Settore 5 Programmi Complessi, riguarda in particolare il saldo dei lavori relativi all’installazione dei pali e dei corpi illuminanti, dei moduli fotovoltaici, della centrale termica e della pompa di calore. L’importo riconosciuto all’impresa ammonta a 115 mila euro, ai quali si aggiungono 11. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Velodromo, chiusa la partita sugli impianti

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