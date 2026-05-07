Online la pagina dedicata ai procedimenti sugli impianti di energie rinnovabili

È stata pubblicata online una nuova sezione del sito ufficiale del Comune di Parma dedicata ai procedimenti relativi agli impianti di energie rinnovabili. La pagina fornisce informazioni sui processi in corso riguardanti la realizzazione e l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. La sezione è accessibile a chiunque voglia consultare lo stato delle pratiche in atto.