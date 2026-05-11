Lavori sul Ponte 2 Giugno e sugli impianti Acea | cambia la viabilità a Fiumicino Maccarese e Passoscuro

A partire dall'11 maggio 2026, sono in corso lavori di manutenzione sul Ponte 2 Giugno e sugli impianti fognari gestiti da Acea tra Passoscuro e Maccarese. Questi interventi hanno comportato modifiche alla viabilità nelle aree di Fiumicino, Maccarese e Passoscuro, con l'obiettivo di garantire la sicurezza e il corretto funzionamento delle infrastrutture. Le modifiche alla circolazione rimarranno in vigore fino a nuove comunicazioni.

Fiumicino, 11 maggio 2026 – Lavori di manutenzione sul Ponte 2 Giugno e sugli impianti fognari Acea tra Passoscuro e Maccarese. Per consentire lo svolgimento degli interventi, il Comune di Fiumicino ha disposto alcune modifiche temporanee alla viabilità tra il 12 e il 15 maggio 2026. La prima disciplina di traffico riguarda il Ponte 2 Giugno, dove sono previsti lavori di manutenzione sull’impalcato. Per questo motivo, dalle 22 di martedì 12 maggio alle 5 di mercoledì 13 maggio, sarà istituita la chiusura temporanea al transito dell’impalcato del ponte. Nel tratto interessato dagli interventi saranno inoltre presenti il preavviso di lavori in corso, il limite di velocità a 30 chilometri orari e il divieto di sosta e fermata con zona rimozione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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