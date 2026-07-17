Velluto ha annunciato di essere subito tornato al lavoro, dichiarando di sentirsi bene. Ha aggiunto di aver preso solo un mezzo giorno di riposo, principalmente per visitare suo figlio, che si trovava al mare con la nonna. La sua frase ha anche fatto riferimento a una vittoria, affermando che se vincesse non ruberebbe nulla.

"Sempre a lavoro. Neppure un giorno di riposo. Anzi, per la verità mezzo sì ma giusto per andare a trovare Leonardo (il figlio, ndr) che era al mare con la nonna. Il Palio viene due volte all’anno, non tutti i mesi", confessa Dino Pes, detto Velluto. Come stai? "Tutto a posto, sono pronto per agosto". Dopo Provenzano hai avuto modo di riguardare le foto della tua caduta al Casato? "Neppure una. Tanto ricordo tutto (sorride, ndr)". Il Palio dell’Assunta si prospetta, quanto a strade aperte per Velluto, abbastanza simile a quello di luglio. Com’è andata l’estrazione a sorte? "Bene. Guarda, ripeto quello che dico sempre: alla fine ne basta una". Potrebbe essere la Lupa? "Non è detto, anche se non posso negare che il rapporto è buonissimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Velluto subito a lavoro: "Mi sento benissimo. Viso? Se vincesse non ruberebbe nulla"

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