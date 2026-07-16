Un pilota ha dichiarato di non pensare ancora al campionato, ma di voler vincere un’altra gara, sottolineando che il suo lavoro sta dando risultati. Ha anche affermato che, se la Ferrari non vincesse il titolo, sarebbe felice se lo vincesse Kimi. La sua frase suggerisce un atteggiamento concentrato sulla performance immediata e una preferenza per un risultato specifico in caso di mancato successo della scuderia.

Spa, 16 lug. - (Adnkronos) - "Non penso al campionato ancora, voglio vincere un'altra gara. Il lavoro che sto facendo sta dando i suoi frutti. Se non vincesse il titolo la Ferrari, sarei contento lo vincesse Kimi. Ha un entusiasmo pazzesco, mi ci rivedo pensando a quando ho esordito". Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc in un'intervista a Sky Sport alla vigilia delle prove libere del Gp del Belgio. "Sono sempre scettico prima di iniziare il weekend ma spero che Spa sia una sorpresa come Silverstone. Mondiale? Mercedes ha un grande vantaggio in termini di performance, ma l'affidabilità è la nostra forza, dobbiamo star lì. Mai visto il team spingere come stiamo facendo ora", sottolinea il 28enne monegasco che parla poi del rapporto con Max Verstappen. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Leclerc: "Se la Ferrari non vincesse il titolo, sarei contento lo vincesse Antonelli, mi rivedo in lui'

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F1, Ferrari 2026, Leclerc in pista con la SF-26 per lo shakedown a Fiorano

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