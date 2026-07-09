Lamine Yamal ha dichiarato di sentirsi bene e di essere pronto a dimostrare le proprie capacità. La sua squadra, la nazionale spagnola, sta affrontando con successo il torneo, avanzando ai quarti di finale contro il Belgio. La formazione continua a mostrare determinazione e compattezza sotto la guida dell’allenatore. Yamal, giovane talento del Barcellona, si è espresso con entusiasmo riguardo alla sfida imminente e alla possibilità di proseguire nel mondiale.

Lamine Yamal suona la carica per laSpagna, la Roja vola ai quarti contro il Belgio: le parole del fuoriclasse del Barcellona. La Spagna di Luis de la Fuente continua il proprio percorso da protagonista al Mondiale. Dopo aver eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo agli ottavi di finale, la Roja ha conquistato l’accesso ai quarti, dove affronterà il Belgio in una sfida dal peso enorme. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Tra i protagonisti della selezione spagnola c’è sicuramente Mikel Oyarzabal, già a quota quattro gol nel torneo. Ma gli occhi restano puntati anche su Lamine Yamal, esterno del Barcellona arrivato alla competizione non al massimo della condizione per un infortunio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lamine Yamal carica la Spagna: «Mi sento benissimo, desideroso di dimostrare cosa siamo»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lamine Yamal & Spain denied Penalty vs Austria

Notizie e thread social correlati

Lamine Yamal trasformando un calcio di rigore e si infortuna: apprensione a Barcellona e per la SpagnaDurante la partita tra Barcellona e Celta, il giovane attaccante ha realizzato un calcio di rigore, ma subito dopo aver segnato si è disteso sul...

Lamine Yamal trasformando un calcio di rigore si infortuna: apprensione a Barcellona e per la SpagnaDurante una partita tra Barcellona e Celta, il giovane attaccante ha calciato un rigore trasformandolo, ma subito dopo si è accasciato sul terreno di...

Temi più discussi: Lamine Yamal, talento e gioia di chi sa soffrire. Stasera i sedicesimi contro l'Austria; Lamine Yamal si racconta: Metà delle persone mi ama, l’altra mi odia. Non voglio essere amato da tutti: i fischi mi caricano; Diario dei Mondiali 2026: Lamine Yamal, dove sei?; Nuno Mendes on facing Lamine Yamal: 'I enjoy it'.

Yamal e una difesa di ferro, la Spagna sogna in grande(di Vincenzo Piegari) (ANSA) - ROMA, 09 LUG - Estro, tanta tecnica, possesso palla e una difesa di ferro. La Spagna punterà ancora una volta sul suo Dna per battere il Belgio nei quarti di finale in p ... corrieredellosport.it

Yamal, carica Spagna: Giocato con calma, la gente ricorda altro. E su Ronaldo…Il fuoriclasse della Roja in vista dei quarti del Mondiale con il Belgio: Non voglio fare gol, il mio obiettivo è un altro ... tuttosport.com