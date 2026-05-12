Bimbo di due anni entra in contatto con veleno per topi | paura a Sezze Resta sotto osservazione

Ieri a Sezze un bambino di due anni e mezzo è entrato in contatto con una confezione di veleno per topi. L'incidente ha generato timori tra i presenti, e il piccolo è stato immediatamente portato in ospedale per essere sottoposto a osservazione. La vicenda ha suscitato attenzione tra i residenti, che si sono mossi per garantire la sicurezza dei bambini nella zona.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Momenti di forte apprensione ieri, 11 maggio, a Sezze, dove un bambino di due anni e mezzo è entrato accidentalmente in contatto con una confezione di veleno per topi. I genitori, temendo che il piccolo potesse aver portato le mani alla bocca dopo aver toccato il prodotto, hanno immediatamente dato l’allarme. L’allarme all’ora di pranzo. L’episodio si è verificato intorno all’ora di pranzo. I familiari si sono accorti che il bambino aveva toccato la confezione del veleno e, non potendo escludere un’eventuale ingestione, hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. L’intervento del 118. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno valutato con attenzione la situazione.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Bimbo di due anni entra in contatto con veleno per topi: paura a Sezze. Resta sotto osservazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bimbi a contatto con veleno per topi al nido, trappole manomesse: disposti controlli in tutte le scuoleAvviati controlli straordinari nelle scuole dopo il caso al nido Cederna di Monza dove due bimbi sono entrati in contatto con veleno per topi:... Bimbi a contatto col veleno per topi, trappole manomesse a nido: controlli in tutti gli asiliMonza, 27 febbraio 2026 – A una decina di giorni dall’episodio che ha coinvolto due bambini del Nido Cederna, entrati accidentalmente in contatto con... Argomenti più discussi: Stabili ma ancora gravi le condizioni del bambino di due anni investito sabato a Marchirolo; Bimbo investito in cortile: lo spavento e la corsa in ospedale; Bari, bimbo con due padri e una madre: sì alla trascrizione in anagrafe; +++FLASH+++ SEZZE | Bimbo di due anni ingerisce veleno per topi, trasferito in ospedale a Roma. Rovigo, bimbo di due anni e mezzo muore in ambulanza dopo un intervento di routine x.com Per la prima volta in Italia è stato riconosciuto un bambino figlio di tre genitori: i due padri che lo crescono da quando è nato e la madre che lo ha messo al mondo reddit Bimbo di due anni investito da un’auto in fase di manovra nel Varesotto: grave all’ospedale di BergamoL’incidente è avvenuto ieri, sabato 9 maggio, a Marchirolo (Varese) verso l’ora di pranzo. Un bimbo di due anni è stato investito in un cortile da un’auto in fase di manovra: elitrasportato ... fanpage.it