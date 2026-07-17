Modena, 17 luglio 2026 – L’ispirazione l’ha presa dalla copertina dell’album ’ Buoni o cattivi’ del 2004, ma lo sfondo in cui Martoz colloca l’immagine di Vasco Rossi in tuta arancione, con la relativa figurina che lo ritrae in primo piano, non è certo quello dei grattacieli e delle auto di New York come nel disco. L’ambientazione è molto più familiare, con tanto di Duomo e Ghirlandina, come del resto richiede la mostra della quale fa parte l’illustrazione: ’ Figurati Modena ’, allestita da Fondazione Ago a Palazzo Santa Margherita fino al 30 agosto. Le figurine dedicate a Vasco Rossi. Il fumettista e street artist umbro è uno dei venti illustratori che il Museo della Figurina, per festeggiare i 20 anni, ha invitato a interpretare luoghi, personaggi e curiosità della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Vasco Rossi diventa una figurina: in mostra l’illustrazione ispirata all’album ‘Buoni o cattivi’

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