Vasco Rossi il 2027 è Giubileo di Vasco | Roma diventa sede dei suoi festeggiamenti
Vasco Rossi ha annunciato su Instagram che il 2027 sarà dedicato a un evento chiamato “Giubileo di Vasco”. La voce si diffonde che Roma sarà la città scelta per ospitare i festeggiamenti. Non sono stati forniti dettagli specifici sull’organizzazione o le modalità dell’evento, ma la decisione di scegliere la capitale italiana come sede principale è stata comunicata pubblicamente dal cantante.
Vasco Rossi inizia a tracciare la rotta del 2027. Il rocker ha usato Instagram per anticipare i piani dell’anno prossimo e ha scelto Roma come palcoscenico principale. “Sarà Roma, la prossima primavera, ad aprire le porte delle sue location più prestigiose per quello che è già stato ribattezzato il “Giubileo di Vasco”, ha scritto il cantante. La Capitale diventerà quindi il centro dei festeggiamenti per una carriera che, a detta sua, “continua a unire generazioni”. Nel post si parla anche di un appuntamento colossale: “ci sarà anche un evento epocale che coinvolgerà oltre 500.000 persone”, come aveva già anticipato qualche giorno fa. Una celebrazione che Vasco definisce “una vera e propria festa nazionale, fatta di musica, ricordi, emozioni e incontri”, pensata per durare diversi mesi. 🔗 Leggi su 361magazine.com
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