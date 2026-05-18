Mondiali 1970 | dopo 56 anni chiude l’album con una figurina rara
Dopo 56 anni, un appassionato ha concluso il suo album dei Mondiali del 1970 grazie a una figurina molto rara ritrovata in soffitta. La figurina, che mancava da tempo, ha permesso di completare il collezionismo di quell'edizione. Il valore di mercato di questa figurina si aggira intorno a diverse migliaia di euro, rendendola uno dei pezzi più ricercati tra i collezionisti di memorabilia calcistiche. La scoperta ha riacceso l’interesse per la raccolta e ha portato alla luce un pezzo importante per gli appassionati di sport.
? Domande chiave Quale reperto ritrovato in soffitta ha sbloccato la ricerca dopo decenni?. Quanto è costata la singola figurina per chiudere l'album dopo 56 anni?. Perché la notizia sulla Panini ha spinto il collezionista all'acquisto finale?. Cosa accadrà al mercato dei cimeli sportivi con la fine del sodalizio FIFA-Panini?.? In Breve La figurina mancante sul Cile è stata acquistata online per 150 sterline.. Il collezionista ha 69 anni e vive nel Lancashire.. La ricerca è stata stimolata dalla fine del rapporto Panini-FIFA prevista nel 2030.. Gli album completi degli anni Settanta superano le 10.000 sterline nelle aste.. Stephen Butler ha completato il suo album Panini dei Mondiali del 1970 nel Lancashire dopo un’attesa di cinquantasei anni, risolvendo un vuoto iniziato quando aveva tredici anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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