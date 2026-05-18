Mondiali 1970 | dopo 56 anni chiude l’album con una figurina rara

Dopo 56 anni, un appassionato ha concluso il suo album dei Mondiali del 1970 grazie a una figurina molto rara ritrovata in soffitta. La figurina, che mancava da tempo, ha permesso di completare il collezionismo di quell'edizione. Il valore di mercato di questa figurina si aggira intorno a diverse migliaia di euro, rendendola uno dei pezzi più ricercati tra i collezionisti di memorabilia calcistiche. La scoperta ha riacceso l’interesse per la raccolta e ha portato alla luce un pezzo importante per gli appassionati di sport.

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