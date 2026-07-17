Sono iniziate le indagini geognostiche e penetrometriche sui terreni destinati alle vasche di espansione del Misa e del Nevola. Questi lavori rappresentano il primo passo verso la progettazione definitiva di un’opera da 120 milioni di euro, che mira a migliorare la sicurezza idraulica di Senigallia. L’intervento, atteso da decenni, si concentra sulla verifica delle caratteristiche del suolo prima di procedere con la realizzazione delle vasche di espansione.

Il primo segnale concreto arriva dal terreno. Sono iniziate le indagini geognostiche e penetrometriche nelle aree dove sorgeranno le vasche di espansione del Misa e del Nevola, il passaggio necessario per arrivare alla progettazione esecutiva di un’opera attesa da decenni e considerata strategica per la sicurezza idraulica di Senigallia. Sette vasche di laminazione, un investimento complessivo di circa 120 milioni di euro e un obiettivo preciso: ridurre il rischio che le piene del bacino Misa-Nevola possano tornare a mettere in difficoltà il centro abitato. Il cronoprogramma prevede ora la conclusione delle verifiche tecniche e la consegna dei progetti esecutivi entro ottobre, con l’auspicio di poter aprire i primi cantieri entro la fine dell’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vasche di espansione. Indagini nei terreni: un’opera da 120 milioni

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