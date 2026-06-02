Cantieri fermi e terreni da bonificare | a Milano spariscono 8 ambulatori medici da 39 milioni

A Milano, otto ambulatori medici sono stati chiusi, e terreni in attesa di bonifica. I lavori di ristrutturazione sono sospesi e i cantieri risultano fermi. Un cartello con la scritta “Scuola dell’infanzia” rimane visibile davanti a un giardino in via Betti 71, nel quartiere Gallaratese, anche se l’intervento previsto non è ancora stato avviato. La zona comprende un investimento di circa 39 milioni di euro.

L’indicazione “Scuola dell’infanzia” si legge ancora. È scritta sopra a un cartello davanti a un grande giardino in via Betti 71, nel Gallaratese. Qui, in teoria, dovrebbe nascere una delle 65 case di comunità previste dal Pnrr in città metropolitana. Ma per adesso, nonostante manchi meno di un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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