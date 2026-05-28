Fermate le ricerche della testa di Pamela Genini nei terreni ora le indagini mirano al telefono di Dolci
Le ricerche sulla testa di Pamela Genini nei terreni sono state interrotte. Le indagini si concentrano ora sull’analisi del telefono di Francesco Dolci. La Procura ha deciso di sospendere le attività delle unità cinofile e degli speleologi che erano state impegnate nelle settimane scorse sui terreni. Nessuna altra attività di ricerca è stata comunicata in questo momento.
La Procura ha deciso di interrompere le attività delle unità cinofile e degli speleologi attive nelle settimane scorse nei terreni di Francesco Dolci. Ora le indagini puntano all'analisi dei suoi telefoni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Si parla di: Al via le ricerche della testa di Pamela anche con le unità cinofile.
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