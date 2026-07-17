Variante della Tremezzina La terra del cantiere nell’acqua? | Il Lario non è una discarica
Un cantiere sulla variante della Tremezzina ha generato polemiche dopo le dichiarazioni del sindaco di Argegno, che ha affermato che il Lago di Como non dovrebbe essere usato come discarica. La proposta di depositare materiali di scavo nel lago è stata criticata da più parti. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa. Le autorità stanno valutando le possibili conseguenze ambientali e legali dell’operazione. La questione resta aperta, con commenti e opposizioni che si susseguono.
All’indomani delle affermazioni del sindaco di Argegno Francesco Dotti, e della proposta di depositare nel lago una parte dei materiali di scavo del cantiere per la realizzazione della Variante di Tremezzina, soluzione che consentirebbe di recuperare una parte dei ritardi finora accumulati, insorge il Circolo Legambiente Como, con una risposta che boccia radicalmente l’idea, e contestualizza le conseguenze che ne deriverebbero, sulla scorta di precedenti casi. Non solo: gli ambientalisti sottolineano che "il lago non può diventare la scorciatoia per rimediare ai ritardi del cantiere". Diverso l’approccio del sindaco di Colonno Davide Gandola, che ha proposto un reimpiego del materiale in esubero, per realizzare opere urbanistiche comunali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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