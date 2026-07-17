Variante della Tremezzina La terra del cantiere nell’acqua? | Il Lario non è una discarica

Notizia in breve

Un cantiere sulla variante della Tremezzina ha generato polemiche dopo le dichiarazioni del sindaco di Argegno, che ha affermato che il Lago di Como non dovrebbe essere usato come discarica. La proposta di depositare materiali di scavo nel lago è stata criticata da più parti. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa. Le autorità stanno valutando le possibili conseguenze ambientali e legali dell’operazione. La questione resta aperta, con commenti e opposizioni che si susseguono.