Variante della Tremezzina riparte il cantiere | Salvini annuncia un nuovo sopralluogo

Dopo settimane di sospensione, i lavori della Variante della Tremezzina sono ripresi. Il ministro ha annunciato un nuovo sopralluogo sul sito. L’intervento, volto a modificare la viabilità sulla sponda occidentale del Lago di Como, era stato rallentato a causa di problemi tecnici. La ripresa delle opere è stata confermata dalle autorità competenti, che hanno comunicato l’avvio delle attività sul cantiere. Nessuna data di completamento è stata ancora comunicata.

Dopo settimane di attesa, oggi ripartono i lavori della Variante della Tremezzina, l'opera destinata a cambiare la viabilità sulla sponda occidentale del Lago di Como e da tempo al centro di ritardi e difficoltà tecniche.La ripresa delle attività riguarda in particolare l'area del portale nord. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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