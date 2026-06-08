Variante della Tremezzina riparte il cantiere | Salvini annuncia un nuovo sopralluogo

Da quicomo.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo settimane di sospensione, i lavori della Variante della Tremezzina sono ripresi. Il ministro ha annunciato un nuovo sopralluogo sul sito. L’intervento, volto a modificare la viabilità sulla sponda occidentale del Lago di Como, era stato rallentato a causa di problemi tecnici. La ripresa delle opere è stata confermata dalle autorità competenti, che hanno comunicato l’avvio delle attività sul cantiere. Nessuna data di completamento è stata ancora comunicata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo settimane di attesa, oggi ripartono i lavori della Variante della Tremezzina, l'opera destinata a cambiare la viabilità sulla sponda occidentale del Lago di Como e da tempo al centro di ritardi e difficoltà tecniche.La ripresa delle attività riguarda in particolare l'area del portale nord. 🔗 Leggi su Quicomo.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Stazione Foster, arriva il ministro Salvini: sopralluogo al cantiereIl ministro Salvini ha visitato il cantiere della stazione Foster a Firenze, nel quadro di un sopralluogo legato ai lavori del sottoattraversamento...

La variante della Tremezzina. Più mezzi e maestranze al lavoro. Anas: "Ripresa a pieno regime"Il cantiere della Variante di Tremezzina sta tornando a pieno ritmo dopo un periodo di rallentamenti causati dalle difficoltà negli scavi in galleria.

Temi più discussi: Ancora una domenica di passione sulla Regina. Oggi riparte il cantiere della Tremezzina; Variante, da lunedì a Griante si lavora. Al tavolo ci sarà anche il capo di Anas; La Regina da allargare: via libera dai Comuni, ma resta il nodo privati; Regina, multe inutili: ieri sette tir bloccati e per uno era il bis.

variante della tremezzina variante della tremezzina riparteAncora una domenica di passione sulla Regina. Oggi riparte il cantiere della TremezzinaIl vicepremier Salvini: Tutti siamo facendo il massimo, inclusi sindaci, prefetto, imprese, maestranze e pendolari. Mi sono messo a disposizione per tornare fisicamente sul posto. Tra le migliaia di ... laprovinciadicomo.it

Variante della Tremezzina, l’indagine è una nuova tegola sui lavori. I sindaci chiedono garanzieTremezzina (Como) – Le richieste dei sindaci del lago di Como si sono fatte ancora più pressanti dopo la notizia dell’inchiesta della Procura di Milano per corruzione che ha portato all’iscrizione nel ... ilgiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web