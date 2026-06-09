Dopo settimane di inattività, ieri sono ripresi i lavori sulla variante della Tremezzina. Il ministro ha ringraziato i residenti di Como per la pazienza, sottolineando che i lavori devono concludersi al più presto. La ripresa delle operazioni è stata confermata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui tempi di completamento. La strada rimane chiusa al traffico, mentre le autorità monitorano lo stato di avanzamento.

Griante (Como), 9 giugno 2026 – Dopo alcune settimane di stop sono ripartiti ufficialmente ieri i lavori della Variante della Tremezzina, la grande opera infrastrutturale destinata a rivoluzionare la viabilità sulla sponda occidentale del Lago di Como, ma da tempo al centro di pesanti ritardi per le difficoltà tecniche. https:www.ilgiorno.itcomocronacavariante-tremezzina-lavori-c5uhu2gl L’intoppo. La ripresa delle attività riguarda l’area del portale nord della galleria della Ca’ Bianca, nel territorio comunale di Griante. È proprio in questo specifico settore che il cantiere ha subito i rallentamenti più vistosi a causa del ritrovamento di arsenico di origine naturale all’interno dei materiali di scavo estratti dalla montagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Variante della Tremezzina, il pressing di Salvini: “Ringrazio i comaschi per la pazienza ma quei lavori devono finire”

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