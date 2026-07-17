Varese imprenditore controllava i suoi dipendenti con telecamere | multato per violazione dello Statuto dei lavoratori

Da milano.corriere.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un imprenditore è stato multato dopo aver installato telecamere per controllare i dipendenti sul posto di lavoro. Le telecamere riprendevano le attività e la presenza dei lavoratori senza il loro consenso. La violazione delle norme sullo statuto dei lavoratori ha portato alla sanzione. L’imprenditore è stato segnalato all’autorità giudiziaria per aver violato le disposizioni legali sul controllo dei dipendenti.

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Voleva controllare a distanza quello che facevano i dipendenti, verificare la loro presenza e il comportamento tenuto sul posto di lavoro. E per raggiungere l’obiettivo l’imprenditore, ora segnalato all’autorità giudiziaria, aveva installato delle telecamere che riprendevano i lavoratori. È quanto hanno scoperto i finanzieri di Varese durante un servizio contro il lavoro nero in uno dei tre esercizi commerciali ispezionati fra Gallarate e Cardano al Campo.  Per questa condotta, «lesiva delle garanzie poste a tutela della dignità e della riservatezza dei lavoratori», il titolare di uno dei tre esercizi commerciali è stato segnalato alla competente autorità giudiziaria per la violazione dello Statuto dei Lavoratori, spiegano dal comando della Finanza di Varese. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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