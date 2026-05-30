Due uomini travestiti da Carabinieri hanno convinto un imprenditore a versare 60.000 euro, sostenendo di dover bonificare per presunte irregolarità dei dipendenti. La vittima ha consegnato il denaro, ma successivamente la Polizia ha identificato e fermato i due truffatori. La somma è stata recuperata. Gli investigatori stanno proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell'operazione e individuare eventuali complici.

Un imprenditore di Bolzano è stato truffato per 60.000 euro. La vittima è stata indotta a trasferire una somma ingente su un conto corrente intestato a un’azienda campana, dopo essere stata raggirata da malviventi che si sono spacciati per operatori bancari e appartenenti all’Arma dei Carabinieri. La dinamica della truffa: il raggiro telefonico Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio ha coinvolto un imprenditore del territorio che si è rivolto alla Squadra Mobile della Questura di Bolzano per denunciare quanto accaduto. L’uomo ha raccontato di essere stato vittima di una truffa nota come quella del “finto Carabiniere”, che lo ha portato a effettuare un bonifico di 60. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Imprenditore truffato per 60mila euro a Bolzano con la bugia dei "dipendenti infedeli"

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