Dalle fabbriche agli algoritmi | il divario dopo lo Statuto dei Lavoratori

Negli ultimi anni si è assistito a un cambiamento evidente nel mondo del lavoro, con l'introduzione di algoritmi e tecnologie digitali che influenzano le modalità di gestione e controllo dei lavoratori. Nel frattempo, i salari reali in Italia hanno registrato una diminuzione del 7,5% rispetto al passato. Questa trasformazione solleva interrogativi su come le innovazioni tecnologiche possano influire sulle tutele previste dallo Statuto dei Lavoratori e sul loro ruolo in un contesto di cambiamenti economici e sociali.

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