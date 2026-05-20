Dalle fabbriche agli algoritmi | il divario dopo lo Statuto dei Lavoratori
Negli ultimi anni si è assistito a un cambiamento evidente nel mondo del lavoro, con l'introduzione di algoritmi e tecnologie digitali che influenzano le modalità di gestione e controllo dei lavoratori. Nel frattempo, i salari reali in Italia hanno registrato una diminuzione del 7,5% rispetto al passato. Questa trasformazione solleva interrogativi su come le innovazioni tecnologiche possano influire sulle tutele previste dallo Statuto dei Lavoratori e sul loro ruolo in un contesto di cambiamenti economici e sociali.
? Domande chiave Come può un algoritmo sostituire le tutele dello Statuto dei Lavoratori?. Perché i salari reali in Italia sono calati del 7,5%?. Chi protegge oggi i lavoratori invisibili dei magazzini e dei rider?. Come influisce la precarietà digitale sulla disoccupazione giovanile al 18%?.? In Breve Quota occupazione manifatturiera scesa sotto il 20% rispetto al 40% del 1971.. Salari reali in Italia calati del 7,5% rispetto ai livelli del 2021.. Oltre il 10% degli occupati rientra nella categoria dei working poor.. Disoccupazione giovanile ferma al 18% con precarietà per il 15% degli under 35..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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