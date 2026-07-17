Vannacci la ?galassia nera? | dagli skinhead all?assaltatore della Cgil Castellino scatta l' attenzione dei Servizi segreti
I Servizi segreti stanno monitorando una rete di individui legati a gruppi di estrema destra, tra cui skinhead, coinvolti nell’assalto alla sede della Cgil avvenuto il 9 ottobre 2021. Tra gli attivisti figurano anche un ex militante e un assaltatore noto per aver partecipato a proteste. L’attenzione si concentra su collegamenti e movimenti di questi soggetti, alcuni dei quali sono stati segnalati per comportamenti violenti e ideologie di estrema destra.
ROMA Skinheads, teste rasate, l'anima più oscura della destra, i protagonisti dell'assalto shock alla sede della Cgil del 9 ottobre 2021. C'è anche questo nella "galassia nera" che ruota attorno all'ex generale Roberto Vannacci, l'uomo che dopo aver transitato nella Lega di Matteo Salvini ha poi optato per la corsa in solitaria, tra accuse di tradimento incrociate al grido di "chi ha tradito chi?", mentre i sondaggi continuano a fotografare la sua Futuro Nazionale con il vento in poppa. Un'informativa dei servizi di sicurezza, visionata dal Messaggero, indaga o meglio svolge «un'attività di monitoraggio di ambienti dell'estrema destra» e mette nero su bianco il «diffuso interesse ad aderire al partito di Futuro Nazionale dopo la fuoriuscita del leader Roberto Vannacci dalla Lega». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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