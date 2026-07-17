Vannacci la ?galassia nera? | dagli skinhead all?assaltatore della Cgil Castellino scatta l' attenzione dei Servizi segreti

Notizia in breve

I Servizi segreti stanno monitorando una rete di individui legati a gruppi di estrema destra, tra cui skinhead, coinvolti nell’assalto alla sede della Cgil avvenuto il 9 ottobre 2021. Tra gli attivisti figurano anche un ex militante e un assaltatore noto per aver partecipato a proteste. L’attenzione si concentra su collegamenti e movimenti di questi soggetti, alcuni dei quali sono stati segnalati per comportamenti violenti e ideologie di estrema destra.