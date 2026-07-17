Vannacci la ?galassia nera? | dagli skinhead all?assaltatore della Cgil Castellino scatta l' attenzione del Servizi segreti
Il 9 ottobre 2021, un gruppo di skinhead ha assaltato la sede della Cgil. Tra gli aggressori, un uomo con un passato da assaltatore della sede sindacale e legami con gruppi di estrema destra. Le autorità hanno avviato indagini e sono stati attivati i servizi segreti per approfondire eventuali collegamenti tra i partecipanti e altre organizzazioni di estrema destra. Le forze dell'ordine stanno analizzando i filmati e le testimonianze raccolte in sede di indagine.
ROMA Skinheads, teste rasate, l'anima più oscura della destra, i protagonisti dell'assalto shock alla sede della Cgil del 9 ottobre 2021. C'è anche questo nella "galassia nera" che ruota attorno all'ex generale Roberto Vannacci, l'uomo che dopo aver transitato nella Lega di Matteo Salvini ha poi optato per la corsa in solitaria, tra accuse di tradimento incrociate al grido di "chi ha tradito chi?", mentre i sondaggi continuano a fotografare la sua Futuro Nazionale con il vento in poppa. Un'informativa dei servizi di sicurezza, visionata dal Messaggero, indaga o meglio svolge «un'attività di monitoraggio di ambienti dell'estrema destra» e mette nero su bianco il «diffuso interesse ad aderire al partito di Futuro Nazionale dopo la fuoriuscita del leader Roberto Vannacci dalla Lega». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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