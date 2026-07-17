Vannacci la ?galassia nera? | dagli skinhead all?assaltatore della Cgil Castellino scatta l' attenzione del Servizi segreti

Notizia in breve

Il 9 ottobre 2021, un gruppo di skinhead ha assaltato la sede della Cgil. Tra gli aggressori, un uomo con un passato da assaltatore della sede sindacale e legami con gruppi di estrema destra. Le autorità hanno avviato indagini e sono stati attivati i servizi segreti per approfondire eventuali collegamenti tra i partecipanti e altre organizzazioni di estrema destra. Le forze dell'ordine stanno analizzando i filmati e le testimonianze raccolte in sede di indagine.