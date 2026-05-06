Durante un'intervista televisiva, Roberto Savi, uno dei membri ancora incarcerati della banda della Uno bianca, ha affermato che l'organizzazione agiva per conto dei servizi segreti. Le sue dichiarazioni sono state molto discusse, poiché rappresentano una novità rispetto alle versioni ufficiali sui crimini attribuiti alla banda. Finora, non ci sono prove concrete che colleghino direttamente le attività della banda ai servizi di intelligence.

Lo ha detto in un'intervista televisiva Roberto Savi, il membro più importante ora in carcere: non è chiaro però perché abbia deciso di parlare solo ora Martedì è andata in onda un’intervista della giornalista Francesca Fagnani a Roberto Savi, nel programma di Rai 2 Belve Crime, la versione dedicata alla cronaca nera di Belve. Savi fu uno dei membri della cosiddetta “banda della Uno bianca”, il gruppo di rapinatori che tra il 1987 e il 1994 fece 23 morti tra l’Emilia-Romagna e le Marche. Nell’intervista ha detto una cosa che non si sapeva della sua vicenda, cioè che tra i servizi segreti e la banda della Uno bianca c’erano dei legami....🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La banda della Uno bianca agiva per conto dei servizi segreti?

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