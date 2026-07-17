Un uomo condannato per omicidio è stato difeso davanti al Parlamento europeo da un rappresentante che ha dichiarato di essere dalla sua parte. La persona in questione, descritto come un padre di famiglia e lavoratore onesto, si trova in carcere dopo che un gruppo di criminali sarebbe entrato nel suo negozio. Il difensore ha affermato che l’uomo non deve mollare e ha sottolineato la necessità di rispettare libertà e democrazia.

“Io sto con Mario Roggero. Lo dico davanti al Parlamento europeo, che dovrebbe garantire libertà e democrazia. Un uomo, un padre di famiglia, un lavoratore onesto che oggi si trova in carcere perché una banda di criminali è entrata nel suo negozio. Mario, noi non molliamo: non mollare neanche tu”. Lo afferma il leader di Futuro Nazionale, l’ex generale Roberto Vannacci, in un video postato sui suoi canali social che ha generato migliaia di condivisioni, commenti e like. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Vannacci difende Mario Roggero condannato per omicidio davanti al Parlamento Ue, "onesto, non mollare"

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Clizia brinda alla condanna di Roggero (feat. Joe Formaggio e Gio Urso) - La Zanzara 16.7.2026

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