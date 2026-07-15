Un uomo è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina in un negozio di gioielleria nel 2021. L’episodio è avvenuto il 28 aprile 2021, nel territorio di Grinzane Cavour. La sentenza riguarda il proprietario del negozio, che ha aperto il fuoco durante l’assalto. La condanna è stata confermata dopo il giudizio di secondo grado.

Condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi Mario Roggero, il gioielliere che il 28 aprile 2021 sparò e uccise due rapinatori, ferendone un terzo, che avevano tentato il colpo nel suo negozio di Grinzane Cavour. La procura generale della Cassazione ha chiesto la conferma della condanna. Il gioielliere, tuttavia, ha sempre sostenuto di aver reagito per proteggere se stesso e la propria famiglia presente in quel momento in negozio mentre secondo l'accusa i colpi sarebbero stati esplosi quando il pericolo era cessato, poiché i rapinatori erano in fuga. La Corte d'Assise d'Appello di Torino lo ha condannato a 14 anni e nove mesi di carcere, rivedendo in parte la sentenza emessa in primo grado ad Asti che aveva previsto una pena di 17 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mario Roggero condannato in via definitiva a 14 anni per l'omicidio di due rapinato

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