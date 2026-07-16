Un uomo condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga nel 2021. La sentenza definitiva riguarda un gioielliere coinvolto in una sparatoria durante una rapina. La decisione ha acceso discussioni sul ruolo dello Stato e sulla percezione di abbandono tra alcuni cittadini. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media, alimentando polemiche sul diritto alla legittima difesa e sulla sicurezza pubblica.

di Angelo Palazzolo La condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero – il gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori in fuga – è un verdetto destinato a incendiare il dibattito pubblico. Quando un cittadino si sente prima abbandonato dallo Stato e poi condannato da quello stesso Stato, si apre una frattura di fiducia che il Vannacci di turno è pronto a trasformare in consenso. La destra ha fatto della sicurezza il proprio fortino elettorale e finché le forze progressiste continueranno a trattare la sicurezza come un tema “di destra”, regaleranno ai reazionari una prateria di consenso, allontanando anche i loro elettori storici. Lo dico per esperienza personale: vi racconto un aneddoto che non farà statistica, certo, ma fotografa perfettamente cosa significhi sentirsi completamente abbandonati dalle istituzioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mario Roggero condannato: chi si sente abbandonato dallo Stato, si vota al Vannacci di turno

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E' FINITA. MARIO ROGGERO CONDANNATO IN VIA DEFINITIVA A 15 ANNI, IL SUO ULTIMO MESSAGGIO

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