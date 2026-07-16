A Milano, un murale dedicato ad Anne Frank e Primo Levi è stato vandalizzato con uno spray. La scritta «Memory Is No Longer Enough» è stata cancellata e sopra il cielo di stelle di David è stato scritto «Coloni sionisti nazisti». Il murale commemorativo, realizzato per il Giorno della Memoria, è stato danneggiato. Nessuna persona è stata ancora identificata.

A Milano qualcuno ha preso una bomboletta spray e ha vandalizzato un murale realizzato per ricordare la Shoah. Ha cancellato la scritta «Memory Is No Longer Enough» e, sopra il cielo di stelle di David che fa da sfondo ai volti di Anne Frank e Primo Levi, ha scritto: «Coloni sionisti nazisti». È l'ennesimo sfregio contro le opere dedicate alla memoria dell'Olocausto realizzate dall'artista aleXsandro Palombo. Il murale, in via Celoria, vicino all'Università degli Studi, era stato inaugurato in occasione del Giorno della Memoria e occupava una parete che portava ancora i segni di un precedente atto vandalico. Nell'opera Anne Frank, simbolo dell'infanzia travolta dalla persecuzione nazista, siede di fronte a Primo Levi, il testimone che più di ogni altro ha raccontato l'universo concentrazionario. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, vandalizzato il murale del Giorno della Memoria di AleXsandro Palombo dedicato ad Anne Frank e Primo Levi

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