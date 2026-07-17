A Genova, presso il Palazzo Ducale, è aperta una mostra dedicata a Van Dyck, con 60 opere provenienti da musei internazionali. La rassegna presenta dipinti del maestro fiammingo, offrendo un’ampia panoramica del suo lavoro.

A Genova il ritorno a Palazzo Ducale del maestro fiammingo Van Dyck con una mostra di altissimo livello. Un percorso espositivo di 60 opere provenienti dai principali musei del mondo. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Van Dyck, grande mostra al Palazzo Ducale di Genova

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