Cos’è la Carta di Genova 2026-2036 e perché da oggi Palazzo Ducale è al centro del mondo

Oggi inizia il Simposio Mondiale della Wftc, organizzato congiuntamente dalla Federazione Mondiale delle Comunità Terapeutiche, la Fondazione Ceis Genova e la Fict. L’evento si svolge fino al 20 maggio e coinvolge più di duecento professionisti e specialisti provenienti da diverse parti del mondo. La discussione si concentra sulla “Carta di Genova 2026-2036”, un documento che definisce le linee guida per il settore delle comunità terapeutiche. Palazzo Ducale si trova al centro di questa manifestazione internazionale.

Ha preso ufficialmente il via il Simposio Mondiale della Wftc (World Federation of Therapeutic Communities), - un evento internazionale organizzato in tandem con la Fondazione Ceis Genova e la Fict - che fino al 20 maggio porterà all'ombra della Lanterna oltre duecento esperti e professionisti da. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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