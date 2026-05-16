A Genova, una mostra presenta sessanta opere di Van Dyck, offrendo uno sguardo sul suo soggiorno in città e sui lavori realizzati durante quel periodo. Tra le opere in esposizione si trova anche il celebre quadro conservato alla National Gallery, che vede come protagonisti alcuni bambini. La presenza delle opere di Van Dyck a Genova permette di analizzare il suo ruolo e l’impatto che il soggiorno in questa città ha avuto sulla sua carriera artistica.

? Domande chiave Come ha influenzato il soggiorno a Genova la carriera del pittore?. Chi sono i bambini protagonisti del celebre quadro della National Gallery?. Quali opere religiative poco note sono giunte in prestito dal Prado?. Perché il rapporto con Rubens è fondamentale per capire il suo stile?.? In Breve Curatrici Anna Orlando e Katlijne Van der Stighelen organizzano il percorso espositivo.. Mostra aperta presso l'Appartamento del Doge fino al 19 luglio 2026.. Soggiorno fondamentale dell'artista a Genova tra il 1621 e il 1627.. Opere prestate da istituzioni come Prado, Uffizi, National Gallery e Musée Jacquemart-André.. Sessanta opere di un maestro assoluto arrivano nell’Appartamento del Doge a Genova per una mostra che si protrarrà fino al 19 luglio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova, 60 capolavori di Van Dyck: il viaggio del genio al Doge

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Van Dyck, l’Europeo che venne in Sicilia. L’eccezionale mostra al Palazzo Ducale di GenovaHa dipinto il lusso e l’eleganza, ma anche – anzi, soprattutto – l’inquietudine e l’incertezza di un tempo pieno di guerre, di complotti e di crolli...

Van Dyck l'europeo, una grande mostra a GenovaE’ l’appartamento del Doge di Palazzo Ducale a Genova ad ospitare (sino al 19 luglio 2026) la più grande mostra degli ultimi venticinque anni...

A Genova un nuovo capolavoro di Van Dyck, da Torino alla mostra del DucaleIl ritratto dei tre figli maggiori dei sovrani inglesi, mandato alla zia duchessa di Savoia, arricchisce la retrospettiva sul genio fiammingo ... rainews.it

Van Dyck a Genova, un nuovo capolavoro dalla Galleria SabaudaLa rassegna accoglie sessanta dipinti in dieci sezioni tematiche, ripercorrendo la carriera di Van Dyck. Tra i prestatori figurano il Louvre di Parigi, il Prado, la National Gallery di Londra, le ... it.blastingnews.com