Nella zona di Valle Aurelia, un uomo di 53 anni è stato colpito a un piede da un colpo di pistola mentre si trovava sotto casa. L'aggressore lo aspettava all'esterno e ha aperto il fuoco. È il quarto episodio di sparatorie in pochi giorni nella città. La polizia sta indagando sull'accaduto e sulla dinamica dell'agguato.

Ancora spari a Roma. Il quarto ferimento in pochi giorni a colpi di pistola. La scorsa notte un pregiudicato di 53 anni è stato ferito a un piede da un uomo che lo aspettava sotto casa in via di Valle Aurelia. La vittima è stata soccorsa con un’ambulanza dell’Ares 118 è trasportata in codice rosso al Policlinico Gemelli non in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri che sono subito accorsi effettuando una battuta nella zona alla ricerca dello sparatore che si è allontanato al volante di un’auto. Accertamenti in corso sul movente del ferimento che potrebbe essere collegato allo spaccio di droga nella zona. Al vaglio le immagini delle telecamere di sicurezza. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Valle Aurelia, agguato sotto casa: 53enne ferito da una revolverata a un piede

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