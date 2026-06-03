Cosenza una donna accoltellata dopo un agguato sotto casa | un fermo

Da lapresse.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna è stata accoltellata sotto casa a Cosenza. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castrovillari hanno fermato un 30enne, sospettato di tentato femminicidio. L’agguato è avvenuto nel pomeriggio, ma non sono stati forniti dettagli sulle circostanze. La vittima è stata trasportata in ospedale. Il sospetto è stato portato in caserma.

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I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castrovillari, in provincia di Cosenza, hanno sottoposto a fermo un 30enne con l’accusa di tentato femminicidio. L’intervento dei militari è scattato nella notte, presso il Pronto Soccorso, dove era stata ricoverata una giovane donna con numerose ferite da taglio al capo e alla schiena. Le condizioni della ragazza sono apparse da subito gravi. Avviati immediatamente gli accertamenti, i Carabinieri – attraverso le testimonianze raccolte e l’analisi delle immagini di videosorveglianza – sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti. L’uomo voleva una relazione con la vittima nonostante i rifiuti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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