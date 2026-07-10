Agguato in una sala da biliardo | comando in azione un ferito
Ieri sera a Bari, in una sala da biliardo a San Pio, si è verificato un agguato. Durante l'evento, un uomo è stato ferito da colpi di arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’episodio o sull’identità delle persone coinvolte. La scena è stata isolata per consentire i rilievi.
Attimi di paura ieri sera a Bari dove è andata in scena una spedizione punitiva in una sala da biliardo a San Pio. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, alcuni uomini, arrivati a bordo di due auto di grossa cilindrata, avrebbero messo in atto una violenta aggressione, incuranti della presenza sotto i portici dove si trova la sala da biliardo di tante famiglie con bambini. Bilancio: un ferito Qualcuno ha anche parlato di colpi di pistola sparati in aria, ma questo aspetto della vicenda non ha trovato conferme, in quanto gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti sul posto, insieme alla scientifica, non hanno trovato nessun bossolo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
ESSE ROGUELIKE DAS TARTARUGAS NINJAS É APELÃO DEMAIS! | E ai valeu ou não a pena! Eu achei uma M...
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