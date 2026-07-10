Agguato in una sala da biliardo | comando in azione un ferito

Notizia in breve

Ieri sera a Bari, in una sala da biliardo a San Pio, si è verificato un agguato. Durante l'evento, un uomo è stato ferito da colpi di arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’episodio o sull’identità delle persone coinvolte. La scena è stata isolata per consentire i rilievi.