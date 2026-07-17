Il Prefetto di Benevento ha sospeso Carmine Valentino dalle cariche di consigliere provinciale e comunale di Sant’Agata de’ Goti, in seguito a una condanna di primo grado. La sospensione è avvenuta in applicazione della Legge Severino. Al suo posto, entrerà un nuovo consigliere. La decisione entra in vigore immediatamente.

Tempo di lettura: 2 minuti La condanna di primo grado produce i primi effetti sul piano istituzionale. Il Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, ha disposto la sospensione di Carmine Valentino dalla carica di consigliere provinciale e da quella di consigliere comunale di Sant’Agata de’ Goti, in applicazione della Legge Severino. Il provvedimento arriva dopo la sentenza con cui il Tribunale di Benevento ha condannato l’ex sindaco di Sant’Agata de’ Goti a quattro anni di reclusione, con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’incapacità perpetua a contrarre con la Pubblica Amministrazione. Come si legge nel comunicato della... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Valentino sospeso dal Consiglio provinciale: la Prefettura applica la Severino, ecco chi entra al suo posto

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