Riace Lucano sospeso | la Prefettura applica la legge Severino

La Prefettura ha sospeso il sindaco di Riace dopo la condanna nel processo Xenia, applicando la legge Severino. La decisione si è resa necessaria a seguito della condanna che ha portato alla decadenza dall’incarico. La sospensione è stata immediatamente notificata, lasciando aperta la domanda su chi assumerà temporaneamente la guida del Comune. La situazione ha sollevato l’interrogativo su quale sarà il prossimo passo amministrativo nella comunità.

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? Domande chiave Chi prenderà il comando di Riace dopo la sospensione di Lucano?. Perché la condanna nel processo Xenia ha causato la decadenza del sindaco?. Come influirà il ricorso in Cassazione sulla gestione amministrativa del comune?. Quali sono le conseguenze immediate della legge Severino sulla giunta locale?.? In Breve Condanna di 18 mesi con pena sospesa per il reato di falso.. Avvocati Daqua e Saitta preparano ricorso presso la Corte di Cassazione.. Il vicesindaco assume le funzioni dopo la sentenza del Tribunale di Locri.. Procedimento nato dalle indagini del caso Xenia sulla gestione migranti Locride.. La Prefettura di Reggio Calabria ha disposto la sospensione di Lucano dalle funzioni di sindaco di Riace, affidando le competenze amministrative al vicesindaco dopo il rigetto del ricorso in appello.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riace, Lucano sospeso: la Prefettura applica la legge Severino Notizie correlate Caso Lucano, i legali contestano la legge Severino sulla decadenza del sindaco di RiaceLa Corte d'Appello di Reggio Calabria chiamata a pronunciarsi se rinviare la questione alla Corte Costituzionale o proseguire con il procedimento... Legge Severino, la Corte d’appello conferma la decadenza di Lucano da sindaco di Riace. I legali annunciano ricorso in CassazioneDopo il Tribunale Locri, anche la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha dichiarato la decadenza di Mimmo Lucano da sindaco di Riace a causa della... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lucano sospeso dalla Prefettura dalle funzioni di sindaco di Riace; Mimmo Lucano sospeso dalla Prefettura dalle funzioni di sindaco di Riace; La Prefettura sospende Lucano da sindaco di Riace: le funzioni al vicesindaco; La bufala del Comune che paga se stesso: ecco le carte che smentiscono l'ennesimo caso Riace. Mimmo Lucano sospeso da sindaco di RiaceIl prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, ha deciso di sospendere Mimmo Lucano dalle sue funzioni di sindaco di Riace, delegando temporaneamente tali compiti al vicesindaco. La notizia è stata uf ... strettoweb.com Lucano sospeso dalla Prefettura dalle funzioni di sindaco di Riace(ANSA) - RIACE, 07 MAG - La prefetta di Reggio Calabria Clara Vaccaro ha sospeso Mimmo Lucano dalle funzioni di sindaco di Riace che saranno svolte dal vicesindaco. Lo ha comunicato la Prefettura con ... gazzettadiparma.it Reggio Calabria, allarme per i Bronzi di Riace: a rischio il basamento antisismico - facebook.com facebook Piena solidarietà a #MimmoLucano, oggi sospeso dalla Prefettura dalle funzioni di sindaco. Visionario della piccola #Riace – ENORME esperienza di solidarietà e internazionalismo, modello concreto di accoglienza e promessa di futuro per gli entroterra. Con x.com