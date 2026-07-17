Valentina Riccio svela i cachet delle coppie a Temptation Island | Si guadagna meno che in un mese di lavoro
Valentina Riccio ha rivelato che le coppie partecipanti a Temptation Island ricevono un compenso inferiore a quello di un mese di lavoro. La protagonista dell'edizione 2025 del reality estivo di Canale5 ha spiegato i dettagli dei cachet destinati ai partecipanti. La sua dichiarazione mette in luce quanto siano bassi i guadagni rispetto ad altre attività lavorative. Riccio ha condiviso questa informazione durante un'intervista, senza fornire cifre precise.
Valentina Riccio, protagonista dell'edizione 2025 di Temptation Island, ha svelato quali sarebbero i cachet destinati alle coppie che decidono di mettersi in gioco partecipando alle riprese del docu-reality estivo di Canale5. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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