Valentina Riccio svela i cachet delle coppie a Temptation Island | Si guadagna meno che in un mese di lavoro

Notizia in breve

Valentina Riccio ha rivelato che le coppie partecipanti a Temptation Island ricevono un compenso inferiore a quello di un mese di lavoro. La protagonista dell'edizione 2025 del reality estivo di Canale5 ha spiegato i dettagli dei cachet destinati ai partecipanti. La sua dichiarazione mette in luce quanto siano bassi i guadagni rispetto ad altre attività lavorative. Riccio ha condiviso questa informazione durante un'intervista, senza fornire cifre precise.