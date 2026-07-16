Il deputato ha affermato che se la nuova legge elettorale verrà approvata, il paese rischia di rimanere senza un governo stabile per 90 giorni, sottolineando che le maggioranze attuali sono meno affidabili rispetto alle coppie di un reality show.

(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2026 "Se passerà questa legge la nostra meravigliosa nazione non potrà permettersi di stare 90 giorni senza governo, perderemmo la credibilità che abbiamo costruito nel periodo del governo Meloni, saremmo esposti alle speculazioni internazionali, avremmo Partiti in perenne campagna elettorale costretti a elargire mancette con bonus vari. Con questa legge non torneremo alle maggioranze che hanno una stabilità inferiore alle coppie di Temptation Island". Lo ha detto Giovanni Donzelli (FdI) intervenendo in Aula alla Camera nell'ambito delle dichiarazioni di voto sulla legge elettorale. Camera Fonte: Agenzia Vista... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Legge elettorale, Donzelli (FdI): Basta maggioranze meno stabili delle coppie di Temptation Island

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#LeggeElettorale, Donzelli: Non torneremo mai più alle maggioranze che hanno in questo Parlamento una stabilità inferiore alle coppie di Temptation Island. @politikosit x.com

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